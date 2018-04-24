Нужно повышать налоговый потенциал за счет наращивания производительности и развития человеческого капитала.

Экономисты Международного валютного фонда считают крайне важным повышение налогового потенциала для развивающихся стран с низкими доходами. Это позволит им обслуживать свой долг.

В аналитическом материале МВФ «Снижение высокого уровня долга» говорится, что за последние пять лет долг развивающихся стран с низкими доходами возрос на 13 процентных пунктов.

«Наряду с долгом, в развивающихся странах с низкими доходами быстро увеличивается стоимость обслуживания долга. За последние десять лет бремя выплаты процентов удвоилось и приблизилось к 20 процентам налогов. Эти растущие издержки отчасти объясняются более широким использованием не льготного долга в результате того, что страны получили доступ к международным финансовым рынкам и увеличили выпуск внутренних долговых обязательств для нерезидентов», - отмечается в анализе.

Аналитики Фонда подчеркивают, что страны с повышенным государственным долгом уязвимы по отношению к меняющимся финансовым условиям, что может сдерживать их способность осуществлять заимствования и подвергать экономику опасности.

«Кроме того, - говорится в материале, - высокие долг и дефициты страны увеличивают глубину и продолжительность рецессии - например, вследствие финансового кризиса - поскольку правительства не способны оказывать достаточную бюджетную поддержку экономике».

В связи с этим экономисты МВФ настоятельно призывают директивные органы избегать мер налогово-бюджетной политики, которые создают ненужные стимулы тогда, когда экономическая активность и без того ускоряется.

«Вместо этого следует реализовать свои бюджетные планы и вывести дефициты и долг на надежную убывающую траекторию. Кроме того, им следует проводить налогово-бюджетные реформы, повышающие производительность и способствующие развитию человеческого и физического капитала. Крайне важно, чтобы развивающиеся страны с низкими доходами повышали свой налоговый потенциал. Это позволит им обслуживать свой долг», - заключают они.

Отметим, что государственный долг Таджикистана к началу нынешнего года достиг почти 3,7 миллиардов долларов, что эквивалентно 51,4% ВВП.

Около 2,9 миллиарда долларов в госдолге республики составляет внешний долг и примерно 770 миллионов долларов – внутренний долг.

Рост объема долга в прошлом году, в основном, происходил в результате привлечения китайских кредитов для реализации государственных инвестиционных проектов, выпуска внутренних долговых инструментов для поддержки энергетического сектора, а также продажи государственных облигаций (500 млн. долл. США) на международных рынках.

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