План весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на сегодняшний день выполнен на 60%.

В Хатлоне призывная кампания выполнена на 59%, в Согде - на 61%, в ГБАО – на 63%, в РРП - на 55%, в городе Душанбе – на 63%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, полковник Фаридун Махмадализода.

Весенний призыв стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии будут призваны молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

Республиканскую комиссию по организации осеннего призыва в ряды Вооруженных сил республики возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

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