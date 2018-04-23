В Ереване в воскресенье, 23 апреля прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, пишет издание Meduza. 17 апреля он был избран премьер-министром.



По оценкам полиции, в митинге приняли участие 35 тысяч человек, по оценкам оппозиции — 160 тысяч. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. Вчера, после неудачных переговоров с Саргсяном он был задержан полицией. Несмотря на это, протесты в Ереване стали только масштабнее.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Новая волна протестов прокатилась после избрания Сагсяна премьер-министром 17 апреля — в этот день в армянском парламенте прошли первые после реформы правления выборы премьера.

В результате конституционной реформы, проведенной в 2015 году, Армения перешла от президентской к парламентской форме правления: были расширены полномочия премьер-министра, а президент стал церемониальной фигурой.

Серж Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 годах, а в 2007-2008 годах занимал пост премьера. Его второй президентский мандат истек 9 апреля этого года. Согласно Конституции Армении, один и тот же человек не может занимать пост президента более чем два срока, в то время как избираться на должность премьера можно неограниченное число раз.

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