По-товарищески завершилась товарищеская встреча худжандского "Худжанда" и самаркандского "Динамо".

Товарищеская встреча между футбольными клубами «Худжанд» города Худжанда и «Динамо» города Самарканда завершилась ничьей - 2:2.

Самаркандские болельщики болели не только за свою любимую команду, но и тепло встречала каждую атаку таджикских футболистов.

«Болели за красивую игру и за дружбу!», - отметил один из участников Дней культуры Согдийской области в Самаркандской области, в рамках которых проходила товарищеская встреча по футболу.

За ходом товарищеского матча наблюдали главы Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и Самаркандской области Туробжон Джураев.

Напомним, что Дни культуры Согдийской области Республики Таджикистан в Самаркандской области Узбекистана стартовали 20 апреля. В мероприятиях приняли участие деятели культуры и искусства, ученые и литераторы, представители общественности и местных властей.

В рамках дней культуры состоялись выступления деятелей культуры и искусства Согда, встречи литераторов, а также бизнес-форум предпринимателей Согдийской и Самаркандской областей.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus