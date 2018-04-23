Боевики так называемого «Исламского государства» запретили телефонную связь в нескольких районах провинции Кунар, на востоке Афганистана.

Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой Pajhwok, который в свою очередь ссылается на представителя одной из районных администраций. Террористы пригрозили уничтожить коммуникационные вышки, если операторы связи нарушат запрет.

Чиновники сообщили, что коммуникации отсутствуют, в частности, в районах Нургал, Чавкай и некоторых других. Чтобы сделать телефонный звонок, местным жителям приходится выезжать на другие территории. В этих районах действовал, в частности, телекоммуникационный оператор MTN, однако он приостановил деятельность из-за давления боевиков. Власти пытаются решить вопрос путем переговоров. К ним привлечены старейшины и представители телекоммуникационных компаний.

Аналогичный запрет ранее ввели представители движения «Талибан» в контролируемых ими районах провинции Гильменд, на юге страны. По словам местных жителей, он действует до сих пор.

Боевики в Афганистане требуют ограничить применение мобильной связи или вообще запретить ее в подконтрольных им районах, угрожая операторам связи. С этой же целью они уничтожают коммуникационные вышки. Такими мерами они пытаются осложнить разведывательные и военные операции против них.

Телефоны самих боевиков, в частности, могут использоваться для того, чтобы отслеживать их местонахождение. Как рассказал губернатор провинции Кундуз, по этой причине талибы, в частности, потребовали отключать телефонную связь в ночное время.

«Когда связь была круглосуточной, талибы несли большие потери. У многих из них имелись сотовые телефоны, и через них американцы и афганская армия вычисляли их местонахождение и уничтожали», – отметил чиновник.

В целом ограничения на телефонную связь из-за уничтожения оборудования или угроз боевиков действуют примерно на четверти территории страны.

Талибы, несмотря на продолжающиеся военные операции против них, контролируют значительную часть территории Афганистана. По разным данным, от 40% до 60% районов полностью или частично находятся под контролем талибов. Влияние ИГ меньше — по оценкам НАТО, группировка насчитывает около 1,5 тысячи боевиков в этой стране. Однако российские военные недавно заявили, что количество сторонников ИГ в Афганистане на фоне разгрома группировки в Сирии и Ираке увеличивается, и в настоящее время исчисляется несколькими тысячами человек.

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