Военными погранвойск Таджикистана и ГКНБ на таджикской афганской границе обезврежены 3 контрабандиста и задержано 45,5 кг наркотиков.

Пограничниками Таджикистана совестно с сотрудниками Госкомитета национальной безопасности республики в конце прошлой недели в зоне ответственности пограничной заставы «Сайёд» погранотряда Хамадони пресечена очередная попытка провоза наркотиков из Афганистана в Таджикистан.

Об этом сообщил «АП» начальник пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, пограничный наряд и сотрудники ГКНБ вступили в боестолкновение с группой афганских контрабандистов.

«В результате трое нарушителей госграницы были нейтрализованы, один получил ранения, остальные отступили на сопредельную территорию. На месте инцидента было обнаружено два автомата Калашникова, 10 магазинов к ним, 270 патронов, 3,5 кг опия, 32 кг гашиша, 10 кг героина», - сказал он.

По словам Улугходжаев, в боестолкновении никто с таджикской стороны не пострадал.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus