Бизнесмены из Согда и Самарканда - участники бизнес-форума - подписали соглашения о поставке товаров и услуг на сумму 104. млн. долларов.

В гостинице «Регистан плаза» Самарканда 21 апреля состоялся бизнес-форум деловых кругов Согдийской области Таджикистана и Самаркандской области Узбекистана.

По итогам форума, в котором приняли участие свыше 200 бизнесменов из Согда и Самарканда были подписаны соглашения о взаимной поставке товаров и услуг на сумму 104 миллиона долларов США.

Об этом сообщает официальный сайт Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Кроме того предприниматели двух областей изучили инвестиционные возможности Согда и Самарканда.

В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров двух областей.

Напомним, делегация Согдийской области выехала в Самарканд 20 апреля. В состав делегации наряду с предпринимателями (их 46 человек), включены также деятели культуры и искусства (60 человек), спортсмены – игроки футбольной команды «Худжанд» и представители областной администрации в составе 17 человек. Делегацию возглавлял председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Представителей Согдийской области на КПП «Джартеппа» встретили глава Самаркандской области Туробджон Джураев, жители приграничного района.

Делегация посетила такие предприятия, как ООО «СамАвто”, фарфоровый завод OOO «Asl Nafis», ИП ООО “DAKA-TEKS”, ООО “Samarkand Euro Asia Tekstile” СП ООО “Агромир-Самарканд”, “Агромир боғи”, концерн «Sharq-Sanoat», текстильную фабрику «Sam Antep-Gilam», «JV MAN Auto-Usbekistan», а также плантацию ореховых садов. Гости также ознакомились с достопримечательностями Самарканда, посетили всемирно известные исторические памятники древнего города.

В рамках визита также деятели искусства Таджикистана выступили с большой концертной программой, а между между футбольными командами «Динамо» и «Худжанд» состоялся товарищеский матч.

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