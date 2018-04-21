Манижа Тошбулатова, которую в Таджикистане за математические способности называют «девочка-калькулятор», стала участником программы «Сверхспособности» на российском канале «Наука» и продемонстрировала свой талант.

Ее способности оценивали эксперты программы – кандидат физико-математических наук, завкафедрой высшей математики Московского технологического университета Николай Чекалкин, тренер по ментальной арифметике, автор образовательных книг по развитию математических способностей Радмир Ганиев и кандидат физико-математических наук, научный сотрудник кафедры компьютерных методов физики физического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Зубюк.

15-летняя Манижа удивила экспертов своим методом счета.

Чтобы проверить так ли быстро и правильно она считает, Маниже дали три задания, с которыми она великолепно справилась.

Причем, если первое задание она выполнила просто считая, то во второй раз при этом еще пела романс на стихи Есенина «Заметался пожар голубой», а в третий раз аккомпанировала себе на пианино и пела песню на двух языках – русском и таджикском – чем привела в восторг экспертов.

Напомним, душанбинские школьницы Манижа Тошболтаева и Ёсуман Исмонзода прославились своим умением считать в уме на телешоу «Удивительные люди», которое идет по каналу «Россия 1». Первую прозвали «девочка-калькулятор», а вторую – «девочка-радар» за их способности в математическом счете: Манижа определила на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решила пример из 100 чисел.

Обе девочки на протяжении года занимаются ментальной арифметикой в Академии ментальной арифметики «Империя знаний», расположенной в Душанбе. Здесь обучаются дети в возрасте от 5 до 17 лет. Недавно Академия вступила в Международную ассоциацию по ментальной арифметике – Pama global abacus and mental arithmetic association.

Манижа признается, что она не любила математику, но после того, как стала посещать занятия по ментальной арифметике, ей этот предмет дается с легкостью.

Обеих девочек глава государства Эмомали Рахмон недавно назвал «гордостью таджикского народа», призвав школьников следовать их примеру и осваивать знания.

В основе программы «Сверспособности» на канале «Наука» — истории людей, обладающих сверхспособностями, которые будут подкреплены научными исследованиями, объяснениями, тестами.

Каждая серия проекта будет посвящена одному или нескольким героям с определенной сверхспособностью — будь то невероятные физические способности или когнитивные — нечувствительность к боли, гуттаперчевость, феноменальная память или абсолютный слух.

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