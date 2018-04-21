В зоологическом парке в США впервые за последние десять лет у западной равнинной гориллы родился детеныш.

На видео, которым поделились представители Смитсоновского зоопарка в США, молодая мама, которую зовут Калая, баюкает и целует своего новорожденного малыша. Малыша назвали Моке.

Западная равнинная горилла находится под угрозой исчезновения. Общая численность популяции западных равнинных горилл оценивается в 150 000-200 000 особей. Однако они остаются уязвимыми вследствие вырубки лесов и браконьерства.

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