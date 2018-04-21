О том, как произошла эта трагедия, вспоминает бывший офицер погранвойск Хикматулло Мирзоев.

Тревожный Бадахшан

Положение на границе Таджикистана с Афганистаном в 1994 году было неспокойным. Вооруженная оппозиция собирала крупные силы вблизи пограничных зон. Вооруженные вылазки и прорывы границы были нередки.

В том году вышло постановление правительства РТ об учреждении Управления охраны границ Комитета нацбезопасности. По призыву председателя КНБ генерала Сайдамира Зухурова я прибыл на службу в это управление.

В то время Бадахшан почти полностью находился под контролем антиправительственных сил, они беспрепятственно получали оружие из-за рубежа. Правительство понимало, что для прекращения кровопролития в стране прежде всего нужно было установить контроль над границей.

Хотя в Бадахшане стояли погранвойска РФ и миротворческий батальон Казахстана, контролировать всю линию границы в этом регионе они не могли. Группировки оппозиции, оказывая на них давление, при необходимости переходили в Афганистан и обратно. Тогда в приграничных районах Бадахшана действовали свои «законы» - каждый занимался своим делом, не задевая интересы другой стороны. Иногда, когда пограничники нарушали «паритет» и пресекали вылазки, тут же следовал «ответ». Так, в январе 1995 года силы оппозиции в местечке Моймай Дарвазского района напали на колонну автомашин российских пограничников, сожгли два бронетранспортера и убили десятки солдат, некоторых взяли в плен.

Именно в этот сложный период для усиления охраны госграницы и установления контроля над дорогой Душанбе – Хорог в Дарвазский район были посланы 1-я бригада погранвойск и внутренние войска МВД в Кулябе.

Была учреждена комендатура в здании интерната Дарвазского района, комендантом стал майор Бозорали Комилов, один из активных членов Народного фронта. Ему помогал майор Джангихон Давлатов. Опорные пункты пограничников были установлены в селах Джорф, Тогмай и Курговад.

В конце марта 1995 года я служил в Управлении охраны границ ГКНБ в звании подполковника в должности старшего офицера отдела боевой подготовки штаба.

По приказу руководства меня направили в Дарваз вместе с лейтенантом Давроном Мирзоевым и капитаном Нуриддином Шукрихудоевым.

После ввода правительственных войск простой народ, который пережил тяжелые дни во время властвования оппозиционных группировок, беспокоился о том, будет ли установлен мир в этом регионе или же продолжится беспредел при новой власти.

Не все проходило гладко, иногда случались конфликты пограничников с местным населением, но мы, руководство погранпостов, делали все возможное, чтобы завоевать доверие народа. В итоге люди нам поверили и помогали.

Вооруженные группировки оппозиции, которые раньше ходили здесь свободно, теперь сидели в засаде в Вандже, Рушане и Хороге.

В районе находились также Калайхумбский погранотряд РФ и миротворческий батальон из Казахстана.

Что касается жизни жителей Бадахшана, в тот период им тоже приходилось несладко. Горный район, безработица. Но благодаря помощи Ага Хана бадахшанцы избежали голода. Почти во всех домах имелись мука, масло. Местные власти выделяли часть продовольственной помощи и пограничникам.

Курговад

Некоторое время спустя мы отправились в село Курговад, в 70-80 км от райцентра. Курговад был последней точкой базирования наших пограничников, там несли службу многие бывшие воины-интернационалисты: лейтенант Мухаммад Джафаров (сейчас он полковник, руководитель Управления группы погранвойск в ГБАО), Тохир Абдурахмонов (сейчас полковник в отставке), лейтенант Махсиддин Кодиров, прапорщик Бури Саидов и другие.

Вечером, когда мы стояли у дороги, подъехал УАЗ-469. Из машины вышел мужчина славянской внешности в военном камуфляже. Представился руководителем разведгруппы погранвойск РФ в Бадахшане. Он сообщил, что, по последним данным, на сопредельной стороне скопилось большое количество вооруженных групп и, возможно, они проведут вооруженную операцию на нашей территории.

Получив сигнал, мы уже на следующее утро занялись укреплением позиций, установили посты на возвышенностях вокруг села, усилили бдительность.

В полдень со стороны Дарваза к нашей заставе подъехала военная колонна, в основном состоящая из автомашин ГАЗ-66. Это были военные-миротворцы казахстанского батальона и погрангруппы России. Руководил колонной подполковник Геннадий Тихонов.

Он рассказал, что навстречу колонне со стороны Ванджа должна была выйти опергруппа, на которой лежала задача по разведке дороги и сопровождению колонны, но она не подошла. Тихонов также подтвердил, что есть вероятность нападения.

Наконец со стороны Ванджа подъехала группа сопровождения на двух бэтээрах. Это были российские пограничники. После этого колонна двинулась в ущелье.

Впереди шел первый БТР. За ним следовал УАЗ-469, в котором находились главврач Дарвазского района Мирзоавлиё Сиёев и еще несколько работников управления здравоохранения области. Колонну замыкал второй БТР.

Бойня в ущелье

Прошло некоторое время. И вот, когда мы собрались в столовой на обед, со стороны ущелья послышались глухие звуки взрывов. Во время службы в Афганистане я не раз слышал подобные звуки и сразу определил, что, вероятнее всего, совершено нападение на колонну. Быстро выскочив с мест, мы побежали в оружейку.

Когда наши пограничники вышли на дорогу, мы заметили БТР, с пробитыми колесами он с трудом ехал в обратном направлении. Подъехав к нам, машина остановилась, и оттуда вышел молодой лейтенант. Он был растерян, сильно волновался.

- Помогите, там колонна попала в засаду. Несколько машин подбито, многие наши ребята убиты и ранены. Мы ехали в хвосте колонны, но и нам досталось. С трудом выехали назад, – сбивчиво рассказал он.

БТР поехал в сторону Дарваза, а я, собрав группу из числа добровольцев, на ЗиЛе направился к ущелью. Со мной были капитан Нуриддин Шукрихудоев, лейтенант Даврон Мирзоев и группа пограничников. Где-то через полчаса мы приблизились к месту происшествия, но тут попали под обстрел с горных высоток с противоположной стороны.

Остановив машину, мы выскочили из нее и заняли оборону за ближайшими камнями. Звуки выстрелов все еще доносились из ущелья Пшихарв, но пули снайперов врага не давали возможности двигаться дальше. Отстреливаясь, мы решили пробраться выше и добраться до ущелья по старой дороге. В это время со стороны Дарваза подъехал КамАЗ с вооруженными людьми. Машина остановилась возле нашего ЗиЛа. Это были сотрудники милиции во главе с замначальника ОВД Дарваза Джумахоном Холовым и наши пограничники комендатуры. Они решили попытаться проехать к месту происшествия, попросив нас прикрыть их. Но, едва отъехав на сотню метров, КамАЗ также попал под обстрел из гранатомета. Мы открыли огонь по точке, откуда велась стрельба, а в это время все, кто находились в КамАЗе, быстро отошли назад, укрывшись за камнями.

Когда обстрел прекратился, мы спустились вниз и направились к месту обстрела колонны.

Картина была страшной. Машины, изрешеченные пулями и осколками от взрывов снарядов, горели и дымились. То там, то тут лежали убитые и раненые.

Руководитель группы остался в живых, он был в подавленном состоянии, глаза его были полны слез. Уцелевшие солдаты рассказали, что во время обстрела шансов спастись у тех, кто оборонялся за машинами, почти не было. Уцелели те, кто спрятались под мостом.

Уже было темно, когда на место происшествия прибыла оперативная группа пограничников России и Казахстана.

В Курговад мы вернулись уже за полночь.

Как потом мы узнали, в тот день погиб и главврач Дарваза - Сиёев. Машина с медиками уже проехала Пшихарв, когда попала под обстрел. Сиёев вышел из машины и хотел поговорить с нападавшими, но был расстрелян. Его тело мы нашли на берегу речки на следующий день.

«Нападение было таким ожесточенным, что никто вначале и не помышлял об ответном огне»

О том, что стало причиной нападения, писалось много. Основные версии: продолжающееся противостояние оппозиции и сил действующей власти, а также месть боевиков за вмешательство в зоны их интереса.

Погода в тот день была пасмурной, что затруднило своевременную помощь колонне с воздуха. В момент атаки первым делом противник вывел из строя головные машины, в которых находились средства связи. Я бы хотел отметить тот факт, что в составе группы пограничников России в тот день находились и таджикские военнослужащие, по контракту служившие в погранвойсках РФ. Всего же было убито, по сведениям, 26 бойцов, десятки были ранены.

Один из тех, кому удалось выжить в этой мясорубке, - житель Дарваза Махмадрозик Роибов. Тогда он служил в российских погранвойсках.

Он рассказывает, что в тот день колонна из шести ЗиЛов и другой техники прибыла в село Паткнов, где располагался казахстанский батальон.

- Большинство водителей и военных были таджики, - вспоминает Роибов. – Это Мусо Катаев, Анваршо Шириншоев, Шохмамад Буров, Комилов и другие. Загрузив в машины боеприпасы, продукты и другие товары и снаряжение, вместе с казахстанскими бойцами вышли в путь.

Когда добрались вглубь ущелья Пшихарв, колонна остановилась. Головной БТР перешел мост через реку, а оперативная группа продвинулась вперед, чтобы разведать дорогу и горные скалы. Все остальные находились в машинах. Я был за рулем ЗИЛ-130, рядом со мной шла машина с зениткой, которой управлял таджик Комилов. В это время колонна попала под массированный огонь из пулеметов, гранатометов, автоматов. Комилов был убит в самом начале боя, когда собирался направить зенитку в сторону нападавших. Погиб на моих глазах и водитель ЗиЛ-131 Шохмахмад Буров. В этой атаке геройски погибли трое таджиков.

По словам Роибова, нападение было неожиданным и таким ожесточенным, что никто вначале и не помышлял об ответном огне:

- Пули летели со всех сторон, от звуков взрывов и автоматных очередей все кругом дрожало – и земля, и воздух. Боевики расположились на высоких скалах и расстреливали колонну, как в тире. Ребята укрывались за техникой, но и там многих настигли пули противника. Картина была страшная. Оперативная группа, находившаяся чуть выше колонны, попыталась подняться в горы, чтобы там занять оборону, но попала под мины. Только после того, как огонь противника немного ослаб, мы начали отстреливаться. Многие оставшиеся в живых укрылись под мостом. Лишь к вечеру бой прекратился. Затем прибыла поддержка.

Жизнь, отданная во имя мира

После этого трагического происшествия на склоне ущелья Пшихарв была открыта погранзастава, где службу несли таджикские военнослужащие и российские минометчики. Также на самой трассе были установлены несколько постов. Это положило конец многочисленным вылазкам боевиков со стороны Афганистана на нашу территорию в данном направлении.

В Дарвазе до сих помнят бойцов, погибших в ущелье Пшихарв. Они были разной национальности, представители разных стран, но сложили свои жизни ради мира на таджикской земле.

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