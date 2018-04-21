Журнал Time опубликовал ежегодный список «100 самых влиятельных людей мира». В этом году в топ инфлюенсеров не попал российский лидер Владимир Путин, который фигурировал в рейтинге с 2014 года. Зато в нем дебютировала 14-летняя Милли Бобби Браун, актриса сериала «Очень странные дела», ставшая самым молодым лауреатом списка.

Американский журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» за 2018 год. Топ разделен на пять категорий: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны». При этом каждого человека, попавшего в рейтинг, описывает другая известная личность.

Примечательно, что в этом году в список не попал российский лидер Владимир Путин, который фигурировал в рейтинге Time с 2014 по 2017 год.

В соцсетях сразу же начали говорить о том, что исключение Путина из списка — это месть Запада за его международную политику. Как бы то ни было, редакция еженедельника заранее предупреждает, что ее выбор может значительно расходиться с мнением читателей.

Отметим, что в прошлом году автором комментария о Путине стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. «Я убежден, что Россия может добиться успеха только путем демократии. Россия готова к политической конкуренции, действительной многопартийной системе, честным выборам и систематической ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента», — писал он.

При этом Time в этом году все же не до конца обделил вниманием российского лидера — в апреле европейская версия журнала поместила Путина на обложку. На ней президент предстал в образе царя.

Обложка журнала «Time» от 2 апреля 2018 Фото Газета.ру

Однако вернемся к рейтингу, который был опубликован накануне. В номинацию «Новаторы» попали хип-хоп-исполнительница Cardi B, олимпийская чемпионка, американская сноубордистка Хлои Ким, а также студенты, которые пережили стрельбу в школе Паркленда во Флориде 15 февраля текущего года. Молодые люди последние месяцы выступают за контроль оружия в стране.

Их попадание в топ прокомментировал бывший президент США Барак Обама. Он считает, что подростки имеют право доказать: Америка «может быть лучше». Экс-президент отметил, что молодые лидеры заняты общим делом с афроамериканцами и латиноамериканцами — невинными жертвами насилия с применением оружия. «Они достигают возраста голосования, вероятность значимых изменений будет неуклонно расти», — добавил он.

В разделе «Деятели искусства» оказались актеры Николь Кидман, Хью Джекман, а также 14-летняя Милли Бобби Браун, известная ролью девочки по имени Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Она стала самым молодым лауреатом рейтинга. Также в раздел попали дизайнер Кристиан Сириано, художница Джуди Чикаго и телеведущий Джимми Киммел.

Ведущий популярного американского шоу «Jimmy Kimmel Live» оказался в рейтинге не благодаря шуткам, а благодаря речи, посвященной его новорожденному сыну. В начале одного из выпусков своего шоу Киммел рассказал, что его сын родился с серьезным пороком сердца.

«В прошлый понедельник доктор вскрыл его грудную клетку и исправил один из двух дефектов в сердце моего крошечного сына», — сказал ведущий. Он отметил, что его семье пришлось очень тяжело, и поблагодарил всех за поддержку. В конце своей речи Киммел призвал конгрессменов задуматься о детях, которые должны получать медстрахование бесплатно, так как в то время политики осуждали закон об отмене страховки, финансируемой государством.

Список «Лидеров» возглавил американский президент Дональд Трамп — текст о нем написал сенатор-республиканец Тед Круз.

«Пока всякие умники были одержимы «твитами», он работал с конгрессом по вопросу сокращения налогов для нуждающихся семей. Пока богатые знаменитости кричали, что покинут страну, он возвращал рабочие места и промышленность. Пока болтуны предсказывали Армагеддон, сильная позиция президента Трампа по Северной Корее поставила Ким Чен Ына на колени», — выразил свое мнение Круз.

В «Лидеры» попали и принц Гарри со своей невестой невестой Меган Маркл, а также глава КНДР Ким Чен Ын.

Статью о северокорейском лидере написала девушка, которой удалось сбежать из страны и рассказать свою историю в двух книгах. Она назвала его «самым опасным человеком на планете».

«Новый год мог подарить кому-то надежду, что Ким Чен Ын не так плох, как казалось: он объединился с Южной Кореей на Олимпиаде, пригласил президента Трампа, остановив испытания ядерного оружия. Я так надеялась на него в 2011 году, когда он пришел к власти, зная, что он изучал основы демократии и капиталистического общества в Швейцарии. Но он оказался даже хуже, чем его отец», — написала она.

Поп-звезд и деятелей культуры Time объединил в номинацию «Иконы» — в нее попали певицы Дженнифер Лопес, Кеша и Рианна. Последнюю описала британская исполнительница Адель — она рассказала о своих первых впечатлениях от ранних хитов Рианны, в частности, от песни «Umbrella».

«Иконами» также стали основательница движения #MeToo Тарана Берк и авторы расследования о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна Ронана Фэрроу, Джоди Кантор и Мэган Туэй.

«Титанами» редакция американского журнала назвала лучших представителей своей сферы деятельности. Среди них оказались теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри и основатель компании Tesla инженер Илон Маск.

Небольшую статью о Уинфри опубликовала актриса и продюсер Тиффани Хэддиш. «У Опры было трудное детство, но она преодолела все трудности. Несмотря ни на что она идет к своим целям и добивается их. Она осуществила свои мечты, и я, смотря на нее, тоже смогла это сделать», —заявила Хэддиш.

Илона Маска описал российский бизнесмен, основатель DST Global Юрий Мильнер. «Он один из немногих людей, которые не только думают о благополучии нашей цивилизации в будущем, но и что-то делают для этого: например, готовят условия для создания жизнеспособной колонии на Марсе», — написал Мильнер.

Предприниматель убежден, что новаторский дух канадско-американского инженера «перенесет человечество в следующее тысячелетие и дальше».

«Предположим, что в 3000 году Time опубликует список 100 самых влиятельных людей тысячелетия. Кто из нашего поколения войдет в него?», — задается вопросом Мильнер и сразу заявляет, что Маску это бы удалось.

Отметим, что впервые американский еженедельник «Time» опубликовал рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» в 1999 году. Редакция журнала объясняет, что в топе оказываются люди, оказывающие наибольшее воздействие на мировую обстановку. Рейтинг также может включать различные организации, объединения и собирательные образы.

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