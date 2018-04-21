Наша редакция с начала этого года не вылезает из командировок – это, к счастью, для нас привычное явление, но в этом году поездки и вовсе сыплются на журналистов как из рога изобилия. Чехия, Турция, Россия, Америка, Азербайджан, еще раз Америка – с начала года редакция полупустая: журналисты в разъездах.

Я сама недавно вернулась - приключения описала, эмоциями поделилась, но потом подытожила, мол, жить я бы там не хотела.

- Не понравилось? – спрашивает меня мой парикмахер.

- Очень понравилось, но жить я бы хотела тут.

- Я тоже, - говорит она.

С моим парикмахером во время укладки или стрижки мы часто строили грандиозные планы выезда из страны и, конечно, дополняли свои разговоры вставками о том, как «всё достало», «сил больше нет», ну и коронное - «пора валить». Ничего в ее или моей жизни с тех пор особенно не изменилось, но вставок этих больше нет. В смысле вставок про «пора валить», всё остальное – про идиотов, например, они ведь никуда не делись - присутствует, но уезжать от них мы больше не хотим.

И почему мы собственно должны сдаваться?

Моё окружение меня понимает: коллеги, которые с начала года в разъездах и которые вчера были в шаге от покупки того самого билета в один конец, вдруг строят планы на далёкое будущее в Таджикистане, подбирают местные вузы своим детям – ученикам младшей школы и не хотят уезжать. Не потому что некуда, не потому что слаще морковки ничего не пробовали (как раз таки наоборот), а потому что особенного смысла собирать свои вещи в контейнер, продавать недвижимость и устраивать проводы со слезами по случаю своего отъезда больше нет.

Границы между странами стираются, культуры переплетаются, преград для общения между людьми нет.

Послушайте, я смотрела «Первому игроку приготовиться» в Душанбе в тот же день, когда его смотрели в Нью-Йорке; и ко всему прочему в титрах этого фильма значилась фамилия моего земляка и друга моих друзей. У моей ближайшей подруги муж родился в Перу, другая подруга работает на миланскую компанию, не выезжая из Душанбе; таджикские журналисты вынуждены конкурировать с «Игрой престолов» - в том смысле, что, когда начинается очередной сезон, у нас на сайте падают просмотры, и с этим мы пытаемся бороться.

«Новый год – не наш праздник», - ныли вокруг еще совсем недавно, но, к счастью, в этом году душанбинская городская ёлка простояла почти месяц, и за это время посмотреть на нее приехала вся республика. Добровольно приехала - за своей порцией праздника. Прямо как в каких-нибудь Копенгагене или Москве.

Так какие к чёрту границы? Зачем мне собственно уезжать в Америку, если Америка у меня в кармане?

Правда, в этот карман всё равно любыми способами пытаются влезть, те, кто не в тренде: Илон Маск собирается на днях покрыть всю планету глобальным интернетом, а наша Служба связи берет его под контроль в местных кафе и ресторанах.

Нервы, конечно, бизнесу эти инициативы треплют, но пользователей веселят: в интернете о таких блокировщиках-контролёрах - миллионы смешных, остроумных мемов. Не только, кстати, о наших – российский Роскомнадзор сейчас вообще возится с блокировкой «Телеграма» и угрожает расправой «Фейсбуку», и россияне в интернете по этому поводу тоже страшно веселятся.

Еще совсем недавно такие «нововведения» вызывали гнев и нестерпимое желание свалить от них подальше; сейчас они растворяются в океане другой, более приятной информации. Тем более мы давно знаем, что как бы кто ни старался, забрать «Америку» из наших карманов уже вряд ли получится. И, значит, валить туда совсем не обязательно. Это не в тренде.

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