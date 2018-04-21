ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 апреля

Всемирный день книги и защиты авторского права.

1929 – В СССР принят первый пятилетний план развития народного хозяйства.

1958 - Открытие Первого съезда художников Таджикистана.

1985 – Состоялся Апрельский Пленум ЦК КПСС, взявший курс на перестройку.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 апреля

1913 – Родился Герой Социалистического труда, директор совхоза-техникума им. Куйбышева Курган-Тюбинского района (ныне хозяйство имени Файзали Саидова Бохтарского района Хатлонской области) Юрий Дмитриевич Воронин.

1951 – Родился доктор педагогических наук Махмудчон Бокиев.

1955 – Родился заслуженный работник Таджикистана Абдучаббор Азизиов.

1955 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Толибчон Бобоев.

1959 – Родился заслуженный актер Таджикистана Махмадали Аюбов.

1961 – Родился заслуженный актер Таджикистана Курбонали Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, тепла, днем 14-16 тепла.