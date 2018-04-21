АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21-22 апреля 2018 ГОДА

21 апреля - в Душанбе отмечается День города. В честь этого дней пройдет IX Международный полумарафон. Старт: комплекс «Наврузгох», финиш – памятник Исмоили Сомони, протяженность 21 км 0,97 м. Начало в 9:00

21 – апреля - В честь Дня города состоятся спортивные соревнования и концерты в нескольких парках и на площадях города. В столичном "Наврузгохе" состоятся скачки.

21 апреля - Медиа-группа «Азия-Плюс» проведёт фестиваль «Осмони Душанбе» («Душанбинское небо») при поддержке мэрии Душанбе. Местом проведения Фестиваля станет уютный парк «Наврузгох», у водопада. Начало в 11 часов.

21 апреля - В Амфитеатре Душанбе состоится торжественная церемония вручения стипендий мэра столицы учащимся столичных школ и профессионально-технических учебных заведений.

21 апреля - В «Боги Ирам» (Ботанический сад) состоится республиканская выставка День ювелира.

22 апреля - Ожидается визит делегации Палестины в Таджикистан для участия в политических консультациях между МИД Таджикистана и Палестины.

22 апреля - В Таджикистан приедет делегация Объединённых Арабских Эмиратов во главе с руководителем Департамента культуры Эмирата Шарджи, президентом Института наследия Шарджи Абдулазизом Аль-Мусалламом.

22 апреля – Впервые в Таджикистане на модном показе бутика "Charme" в гостиницы Hyatt Regency Dushanbe выступит российская певица Анна Седокова. В программе также выступление звезд таджикской эстрады Шабнами Сурайё и Бехруза Зеварова. Начало в 18:00

22 апреля - В Ташкенте стартует 12-й традиционный международный шахматный турнир TASHKENT OPEN, посвященный памяти первого гроссмейстера Узбекистана Георгия Агзамова. В нем примут участие 10 шахматистов из Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 апреля

День таджикской науки.

1954 - Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1936 - Основан Кулябский театр музыкальной комедии имени Саидали Вализода.

2005 – Торжественное открытие строительства гидроэлектростанции Сангтуда-1

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 апреля

Всемирный день Земли.

1931 - Введен в эксплуатацию Душанбинский винзавод - первый на юге Таджикистана.

1957 – Введена в эксплуатацию первая Душанбинская ТЭЦ

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 апреля

1950 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Баходур Миралибеков.

1956 – Родился певец Машрабхони Каландар.

1957 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Сурайё Касымова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 апреля

1910 – Родился народный гафиз Таджикистана Ахмадулло Абдуллоев.

1947 – Родился композитор Абдурахмон Тошматов.

1961 – Родился композитор Пайрав Мародасейнов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -3+2, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 13-15 тепла.