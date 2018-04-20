Гербы выполнены в стиле флорентийской мозаики из полудрагоценных и редких видов камней Таджикистана

Гербы государств-членов ШОС выполнены из полудрагоценных и редких видов камней Таджикистана известными таджикскими художниками Джамшедом Джураевым и Насимом Негматовым.

19 апреля в Штаб-квартире ШОС в Пекине состоялась официальная церемония открытия «Гербового зала», сообщили в Секретариате ШОС.

Красную ленту разрезали Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и Специальный представитель правительства Китая по делам ШОС, Национальный координатор Китая посол Сунь Лицзе.

Представляя участникам церемонии новое достояние Штаб-квартиры Организации, Генсек ШОС напомнил, что Государственный герб наряду с государственным флагом является одним из самых важных и святых национальных символов.

Красную ленту разрезали Генсек ШОС Рашид Алимов и Спецпредставитель Китая по делам ШОС посол Сунь Лицзе. Фото Секретариата ШОС

«Отныне под сводами штаб-квартиры Организации в Пекине, наряду с развевающимися флагами государств-членов ШОС, будут ярко сиять государственные гербы "большой евразийской восьмёрки", олицетворяя силу "шанхайского духа" и единство созидательных целей «семьи ШОС», — заявил Алимов.

В церемонии открытия «Гербового зала» приняли участие главы делегаций и участники заседания Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.

«Гербовый зал» Штаб-квартиры ШОС открывается изумрудно-голубой эмблемой Организации за которой в алфавитном порядке расположены гербы государств-членов — Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В церемонии открытия «Гербового зала» приняли участие главы делегаций и участники заседания Совета нацкоординаторов членов ШОС. Фото Секретариата ШОС

Гербы государств-членов ШОС выполнены в стиле флорентийской мозаики из полудрагоценных и редких видов камней различных геометрических форм, встречающихся в горах Республики Таджикистан.

Авторы уникальных работ — известные таджикские художники Джамшед Джураев и Насим Негматов. Для того, чтобы добиться близкого сходства с оригиналом, таджикские мастера-камнерезы использовали лазурит, амазонит, гранат, аметист, сердолик, яшму, родонит, оникс, кахолонг, агат, мрамор и другие твёрдые материалы.

Открытие «Гербового зала» приурочено к предстоящему саммиту ШОС в г. Циндао Китая 9-10 июня 2018 года, и является частью цикла мероприятий, проводимых в штаб-квартире Организации под названием «ШОС — наш общий дом».

Флорентийская мозаика, особый вид искусства формирования мозаики из цветных полудрагоценных камней различных форм, появилась в эпоху Возрождения, в XV веке, когда первые мозаичные картины в новой технике изготавливались преимущественно из различных сортов мрамора. Воплощение живописных полотен в камне привело к рождению техники изготовления практически бесшовных мозаик из плотно пригнанных друг к другу каменных пластин.

По затратам времени и труда Флорентийская мозаика является одной из самых сложных. Идеальный подбор камней разных цветов и оттенков, геометрических форм и рисунков требует большого таланта художника, скрупулезности и глубокого знания возможностей тех или иных пород.

Работы таджикских художников-мозаичников, отличающиеся особой точностью изображений и филигранностью исполнения, украшают самые известные достопримечательности Таджикистана. В качестве памятного подарка их преподносят главам государств и почетным гостям Республики.

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