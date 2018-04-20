По данным Агентства по статистике РТ, среднемесячная заработная плата в стране в феврале этого года составила 1498,91 сомони.

Агентство по статистике РТ в статистическом сборнике за январь-март 2018 года приводит данные, согласно которым следует, что самая низкая заработная плата в реальном секторе экономики в феврале этого года сложилась у работников сельского хозяйства, охоты, лесоводства: она составила 546,94 сомони и рыбоводства - 647,06 сомони.

Самая высокая заработная плата, по данным статагентства, в реальном секторе экономики сложилась в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 2242,89 сомони, в строительстве - 2078,97 сомони, в электроэнергетике, газо и водоснабжении - 1618,43 сомони.

По данным статагенетства, в целом в реальном секторе экономики среднемесячная заработная плата в феврале этого года составила 1498,91 сомони, и увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 18,9%.

Статагентство приводит, что в секторе услуг самая высокая заработная плата сложилась у работников финансового посредничества - 3066,27 сомони, в транспорте, складском хозяйстве и связи - 2132,67 сомони, в операциях с недвижимым имуществом, аренде и коммерческой деятельности - 1417,55 сомони.

В целом среднемесячная заработная плата в секторе услуг в феврале 2018 года составила 1066,15 сомони, что указывает на увеличение на 2,2 % по сравнение с прошлогодним показателем.

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