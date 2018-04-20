В Самарканде сегодня стартуют Дни культуры Согдийской области Республики Таджикистан. Они продлятся до 22 апреля.

Для участия в Днях культуры сегодня утром большая делегация в составе деятелей культуры и искусства, ученых и литераторов, представителей общественности и местных властей Согдийской области отправились в Самарканд.

Ожидается, что в эти дни состоятся выступления деятелей культуры и искусства Согда, встречи литераторов, а также бизнес-форум предпринимателей Согдийской и Самаркандской областей, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

В рамках Дней культуры Согдийской области в Самаркандской области также состоится товарищеский матч между футбольными клубами «Худжанд» города Худжанда и самаркандского «Динамо».

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