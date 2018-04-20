Настоящей причиной блокировки Telegram является не отказ мессенджера в выдаче ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей, а планы Павла Дурова по запуску собственной криптовалюты, выяснил РБК.

Реальная причина блокировки

Безуспешная блокировка мессенджера Telegram в России, которая уже несколько дней сопровождается попутной блокировкой IP-адресов облачных сервисов Amazon, Google и других провайдеров, в последние дни активно обсуждалась между сотрудниками 12-го центра ФСБ (курирует в том числе вопросы СОРМ) и представителями других профильных ведомств. В частности, 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему».

Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

Текст письма есть у РБК, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. С содержанием данного письма также знаком собеседник РБК в одной из околоправительственных организаций. Само письмо отправлено с почты в домене 12center.ru. Про Романа Антипкина участники рынка и чиновники, с которыми поговорил РБК, рассказывают, что он неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях. В частности, по реализации «закона Яровой».

РБК связался с Романом Антипкиным по мобильному номеру телефона, указанному в письме. На первый же вопрос о своей роли в истории с блокировкой Telegram он сообщил: «Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите».



В Центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК на момент публикации. Павел Дуров также не ответил на запрос РБК.



Опасный криптоплан

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Проект был подробно описан в 132-страничном документе, подписанном Николаем Дуровым — техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети. Разрабатываемый Дуровыми блокчейн, как говорилось в документе, будет способен обрабатывать миллионы транзакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система, использующая криптовалюту, — Bitcoin — способна обрабатывать лишь 9–12 транзакций в секунду, а Visa и MasterCard — несколько тысяч транзакций в секунду.



В начале 2018 года структуры Telegram провели два закрытых раунда ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов, специальных жетонов, дающих их владельцам определенные права), суммарно собрав от инвесторов $1,7 млрд. Среди инвесторов первого раунда оказались основатель Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

В типовом договоре между Telegram Group Inc. и инвестором отдельно отмечалось, что покупатель токенов не вправе использовать их для нарушения санкционного режима или отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма. Об этом упоминается и в приложении к договору, описывающему риски инвестиций, продажи и использования токенов Gram. «Любое незаконное использование криптовалюты Gram недобросовестными участниками может нарушить принятые в Великобритании, США и других странах нормативные акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain», — говорилось в документе.

Угроза блокировки в России повисла над Telegram около года назад, однако реализована она была уже после появления информации о планах по созданию криптовалюты Gram и сбора инвестиций для ее разработки. В начале апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием заблокировать Telegram в России из-за того, что владелец сервиса не выполняет возложенную на него законом обязанность передать ключи для дешифровки переписки пользователей. 13 апреля суд удовлетворил иск и ходатайство ведомства о немедленном исполнении решения. Как заявлял представитель Роскомнадзора в ходе заседания суда, «информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети».



Финансовый рычаг



«Опасения ФСБ вполне обоснованны. Биткоин, эфир и прочие производные криптовалюты сейчас стали инструментом спекуляций из разряда «сегодня купим за 100 руб., а завтра продадим за 200 руб.». Как средство расчетов они используются мало. А TON задумывается прежде всего как платежное средство. Предполагается, что обработка транзакций будет быстрой, а использование криптовалюты не потребует особых знаний. Следовательно, у такой системы может быть гораздо больше пользователей», — говорит исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Он отмечает, что все они пройдут мимо любых государственных и фискальных органов. «Вполне вероятно, что это средство расчетов могут использовать и «злодеи». Точно так же, как большинство убийств в России совершается обычными кухонными ножами, — аналогия, думаю, понятна», — говорит Климарев.

Биткоин, несмотря на глобальный масштаб деятельности, с точки зрения регулирования в разных юрисдикциях остается в серой, маргинальной зоне, соглашается консультант ПИР-Центра Олег Демидов. «Существуют довольно жесткие рекомендации международных органов по части ограничения использования биткоина и других криптовалют в связи с рисками отмывания денег и финансирования терроризма, — отмечает он. — В то же время Дуров явно пытается создать белый, легальный проект: он выходит на ICO, отчитывается о проведенных инвестраундах в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Мне кажется, что одно из основных опасений регулятора — в том, что будет создан не только технически более совершенный, децентрализованный, глобальный блокчейн, но и по своему механизму нацеленный на легализацию на финансовых рынках. Задним путем загнать его обратно в серую зону, особенно если в других странах он будет работать легально, практически невозможно».



При этом Демидов считает, что даже успешная блокировка Telegram «не убьет» в технологическом смысле возможность использования TON. «Они создают отдельный блокчейн, мессенджер сейчас вообще без блокчейна. Предполагалось, что некая первичная база участников TON будет формироваться в том числе из пользователей Telegram, так что эффективная блокировка лишь немного сократит ее», — прогнозирует Демидов. По его мнению, своими действиями Роскомнадзор может лишь немного сократить бюджет Дурова и затормозить запуск TON по финансовым причинам. «Сейчас Telegram в экстренном порядке прыгает с одного облачного провайдера на другой, пытаясь уйти от блокировки. Это стоит денег, причем довольно больших. На краткосрочную оборону денег у Дурова хватит, но если история затянется на месяцы или на год, то запуск TON может затормозиться».

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