На границе с Узбекистаном на территории Аштского района Согдийской области 19 апреля при участии секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова были сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы.

Пограничная застава «Мехробод» построена за счет средств энергохолдинга Таджикистана «Барки точик». Для ее возведения и оборудования затрачено 18 миллионов сомони, отметили в пресс-службы главы Согда.

Застава «Пунук» построена и оборудована за счет средств бюджета Согдийской области, из которого было выделено 5 миллионов 400 тыс. сомони, - отметил источник.

На современных заставах имеются учебные классы, библиотеки, столовые, казармы, душевые и комнаты для отдыха пограничников.

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