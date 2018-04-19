Американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида ракету-носитель Falcon 9 со спутником TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для NASA, который предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы.

Прямая трансляция запуска ракеты велась на YouTube странице компании.

Старт был осуществлен в 18:51 по местному времени. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени Falcon 9. Спустя еще шесть минут ступень совершила успешную вертикальную посадку на баржу «Of Course, I Still Love You», находящуюся в Атлантическом океане.



TESS должен исследовать 200 тысяч звезд: он будет искать рядом с ними планеты, в том числе земного типа. Сейчас ученым известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. На «сканирование» космоса запланировано около двух лет. Информация на Землю будет поступать каждые 13 дней. Как утверждают в NASA, площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у «Кеплера».

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