Американские военные сообщили о развертывании в Афганистане 101-й воздушно-десантной бригады — так называемых «кричащих орлов». Переброска войск начнется ближайшим летом, пишет ИА Фергана со ссылкой на Pajhwok.

В соответствии со своей политикой безопасности Пентагон отказался предоставить информацию о численности подразделения, которое будет развернуто. Планируется, что базирующийся в Кентукки батальон специальных войск форта Кэмпбелл, 101-я бригада обеспечения воздушно-десантной дивизии заменит в Афганистане бригаду обеспечения третьей пехотной дивизии.

Батальон будет проводить логистические операции, включая поставки продовольствия, воды, топлива и боеприпасов для американских военных и сил НАТО в Афганистане. Для 101-й воздушно-десантной бригады предстоящее развертывание в Афганистане станет пятым за последние 17 лет.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны США Джиму Мэттису полномочия устанавливать численность американских войск в Афганистане. По данным источников, речь шла об увеличении численности американских военных на 3000-5000 человек, эти силы должны были в значительной степени состоять из инструкторов для афганских военных и экипажей самолетов.

В феврале 2018 года появилась информация, что США увеличивают свой военный контингент в Афганистане. В частности, туда перебрасываются подразделения, которые ранее помогали правительственным силам Ирака в войне против так называемого «Исламского государства». Основной задачей контингента США является борьба с антиправительственными группировками. Предполагается, что его численность в ближайшее время достигнет 15 тысяч военнослужащих.

В последнее время в Афганистане произошла серия терактов, ответственность за которые взяло на себя движение «Талибан». Тем не менее, власти Афганистана пытаются договориться с талибами. На недавней конференции по урегулированию межафганского конфликта, прошедшей в Ташкенте, обсуждалась возможность мирных переговоров, однако сами талибы свою делегацию на форум не прислали.

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