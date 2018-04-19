Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Ведомство добавило в реестр запрещенных сайтов не только IP-адреса серверов самого мессенджера, но и миллионы адресов облачных сервисов Amazon, Google и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Из-за действий Роскомнадзора многие российские сайты и онлайн-магазины перестали открываться; у некоторых сервисов наблюдались сбои в работе. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать, пишет Медуза.

Пользователи соцсетей насмехаются над неумелыми действиями Роскомнадзора, делая мемы о блокировках и переосмысливая популярные сюжеты. Многие обратили внимание на то, что борьба ведомства с Telegram похожа на сюжет мультсериала «Ну, погоди!», в котором злой волк никогда ничего не добивается. Чтобы аналогия была еще более явной, на фрагменты из мультсериала накладывают логотипы организаций: Роскомнадзора, Telegram и пострадавших от блокировок Amazon и Google.