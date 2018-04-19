Темпы расширения глобальной экономики в текущем году окажутся максимальными с 2010 года, однако протекционистская торговая политика может привести к их быстрому замедлению, показал опрос более чем 500 экономистов по всему миру, проведенный Reuters, пишет CA-NEWS.

Риск торговой войны Китая и США может ударить по импульсу роста экономики, возникшему благодаря многолетним мерам стимулирования. Этот риск вызывает наибольшее беспокойство у экономистов, а также аналитиков валютного и долгового рынка.



Свыше 70 процентов из более чем 250 экономистов, опрошенных Рейтер, сказали, что опасаются, что торговая война США и Китая сильно ударит по глобальной экономике.



«На наш взгляд, риск неминуемой и полномасштабной торговой войны кажется ограниченным. С другой стороны, усиление протекционизма на данный момент представляет наибольшую угрозу для глобальной экономики, - сказали экономисты CA-CIB. - Более того, опасения о протекционизме существенно усилились в последние три месяца».

Согласно прогнозу, глобальный рост экономики в 2018 году составит в среднем 3,8 процента. Это значение является максимальным с момента начала проведения опросов для текущего года в 2016 году. Темпы роста ВВП также станут рекордными с 2010 года, когда глобальная экономика расширилась на 4,3 процента.



Международный валютный фонд на данный момент прогнозирует рост глобальной экономики на 3,9 процента в 2018 году.



Почти 90 процентов из 230 экономистов, ответивших на вопрос о последствиях торгового спора Вашингтона и Пекина для различных регионов, сказали, что конфронтация двух стран может ударить по экономикам всего мира, начиная с Северной и Южной Америки и заканчивая Европой и Азией.



В то же время прогнозы относительно инфляции и монетарной политики ведущих центробанков практически не изменились.



Федрезерв, как ожидается, повысит ставки еще три раза в 2018 году после первого подъема в марте. Европейский центробанк, вероятно, свернет программу скупки активов к концу текущего года и повысит ставки во втором квартале 2019-го.



Банк Англии, как ожидается, повысит ставку до 0,75 процента уже в мае, а Банк Канады поднимет индикатор стоимости заемных средств дважды в текущем году.

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