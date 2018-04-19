Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане обнародовала отчет о результатах деятельности за первый квартал этого года.

В подготовленном отчете приводится, что за три первых месяца года Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане посетила пять раз закрытые и полузакрытые учреждения, принято 16 обращений граждан с жалобами на предполагаемые применения пыток и жестокого обращения.

«Во время посещения областного психиатрического учреждения в городе Исфара, изоляторе временного содержания ОМВД района Спитамен и дома-интерната для лиц с психическими расстройствами в Джаббор Расуловском районе о случаях применения пыток или других видов жестокого или унижающего достоинства обращения получено не было», - сообщается на сайте Коалиции.

В отчете приводится пример сообщение из мест лишения и ограничения свободы.

«…Поступило одно сообщение от адвоката, подзащитная которой утверждает, что вечером 6 февраля 2018 г., когда ее доставили из ИВС в СИЗО, сотрудница СИЗО в дежурной части раздела ее догола с приоткрытыми дверями. Все сотрудники СИЗО мужского пола стали смотреть на нее. Сотрудница СИЗО с улыбкой начала приглашать сотрудников мужского пола посмотреть на обвиняемую, раздетую догола. Подзащитная пожаловалась адвокату, что ей было холодно и страшно, и в настоящее время желает обжаловать действия сотрудников СИЗО. В день получения данного сообщения были проведены переговоры с офисом Уполномоченного по правам человека с целью проведения совместного посещения и беседы с женщиной-обвиняемой, а также подготовки заявления в специальную прокуратуру по надзору за местами лишения свободы. Однако в последующем адвокат сообщила, что ее подзащитная отказывается от своих заявлений и не желает обжаловать действия сотрудников СИЗО», - написано в отчете Коалиции.

В течение первого квартала, отмечено в отчете, секретариатом Группы правовой помощи и организациями-членами Коалиции было документировано 16 обращений с жалобами на предполагаемое применение пыток и жестокого обращения, из которых 2 обращения со стороны женщин, 14 обращений из подразделений МВД и 2 из ГКНБ.

Напомним, группа является членом Рабочей группы по продвижению ратификации Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, координации мониторингового механизма при Уполномоченном по правам человека в РТ и координирует работу Мониторинговой группы по посещению мест лишения и ограничения свободы (далее - Мониторинговая группа).

На протяжении 2014-2016 гг. деятельность данной группы была поддержана со стороны Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, а также Регионального отделения в Центральной Азии УВКПЧ ООН, ПРООН и Программного офиса ОБСЕ в Таджикистане. С 2016 г. деятельность группы поддерживается Европейским Союзом, Программным офисом ОБСЕ и Фондом Зигрид Раузинг Траст.