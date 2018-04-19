В Душанбе 4-7 мая состоится официальное слушание национального доклада в Комитете ООН против пыток.

17:38 сегодня

В Коалицию против пыток поступило 16 обращений о пытках в Таджикистане

4 мая в «Душанбе-Плаза» состоится онлайн-трансляция интерактивного диалога правительства Таджикистана в Комитете ООН против пыток о реализации своих обязательств по реализации Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний.

Во время интерактивного диалога государственная делегация выступит с докладом о прогрессе страны в реализации стандартов Конвенции против пыток, ответит на вопросы членов Комитета против пыток. Комитет против пыток сделает свои заключительные рекомендации Таджикистану на ближайшие пять лет.

10:32 18 август, 2017

Какие пытки популярны в «застенках» МВД Таджикистана?

Государственную делегацию, которая представит доклад, возглавит Генеральный прокурор Таджикистан Юсуф Рахмон. В состав делегации входят: начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ, Абдуджаббор Сатторзода,  первый заместитель главы МВД Аламшо Аламшозода, замначальника  Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Илхом Махмудзода, 1-й заместитель министра здравоохранения и соцзащиты  Саида Умарзода и в качестве независимого наблюдателя Омбудсмен Зариф Ализода.

Напомним, Таджикистан является членом Конвенции с 1995 года. В ноябре 2016 года Таджикистан предоставил в Комитет против пыток третий периодический доклад о ходе выполнения Конвенции. 

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