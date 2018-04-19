Минкультуры Таджикистана намерено выпустить инструкцию, какую бы одежду они рекомендовали носить мужчинам. Пока рекомендации разрабатываются, мы решили узнать, а есть ли какие-то новые веяния в одежде для мужчин у отечественных дизайнеров.

Только оказалось, что отечественные дизайнеры не сильно заботятся о создании мужской моды в стране. Мы смогли найти всего двух модельеров, которые создают мужскую дизайнерскую одежду – бренд SHANUR и модельер Мукаррама Каюмова. Остальные занимаются пошивом только женской одежды.

По словам организатора самого громкого фэшн-мероприятия нынешнего года в Таджикистане FASHION WEEK TAJIKISTAN Шахнозы Хамдамовой, они также столкнулись с этой проблемой, и поэтому были вынуждены приглашать дизайнеров из Грузии и Азербайджана с мужскими коллекциями.

Дизайнер Шахзода Саломова – создатель бренда нового SHANUR, занялась разработкой линии мужской одежды как раз потому, что увидела большие пустоты в индустрии мужской отечественной моды. Основу ее коллекции составляет акцент на натуральную хлопчатобумажную ткать с нанесением национальных набивных узоров при помощи специальных деревянных штампов – читгари.

- Ткань читгари окрашивается натуральными красками. Ее смело можно использовать как при создании мужской, так и женской одежды – говорит она.

Мы предположили, что Минкультуры вряд ли предложит мужчинам носить те же шорты (как элемент чужеродной культуры). Поэтому дизайнер Шахзода Саломова предложила использовать национальную ткань читгари в чистом виде или комбинировать со льном, схожим по фактуре, поскольку эти ткани натуральные и несут телу прохладу, помогая справиться с повышенными температурами.

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