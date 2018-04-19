АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
- Вице-чемпион Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» сыграет товарищеский матч с командой Про-лиги Узбекистана самаркандским «Динамо». Игра пройдет в Самарканде и начнется в 17:00 (по душанбинскому времени).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 АПРЕЛЯ
1949 - Открылся I Всемирный конгресс сторонников мира.
2007 - В Душанбе состоялась научная конференция, посвящённая 800-летию Джалолиддина Руми
2017 - Минкультуры сообщило, что в Таджикистане издан «Реестр национальных имен», которыми разрешено называть детей. В нем - более 3000 образцов национальных таджикских имен.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 АПРЕЛЯ
1923 – Родился заслуженный актер Таджикистана Икбол Табаров.
1931 – Родился доктор исторических наук, профессор Хакназар Назаров.
1933 – Родился литературовед Соат Чалишев.
1934 – Родился драматург Абдусалом Атобаев.
1935 – Родился поэт Мастон Шерали.
1938 – Родился режиссёр, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хушназар Майбалиев.
1939 – Родился писатель Джамолиддин Тошматов.
1946 – Родился искусствовед Лариса Назарова.
1956 – Родился журналист Давлатбек Салолов.
1959 – Родился певец Абдумачид Бердиев.
1960 – Родился Муродали Алимардон, глава «Агроинвестбанка», бывший вице-премьер Таджикистана.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно с прояснениями. местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла.
По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 6-11 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями. в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, местами туман. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 16-18 тепла..
По городу Хорог – Облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем небольшие дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 8-10 тепла.
Авторизуйтесь, пожалуйста