Японский специалист Нобуюки Шимада стал главным тренером Академии футбола Федерации футбола Таджикистана.

Федерация футбола Таджикистана и Японская футбольная Ассоциация достигли договоренности о сотрудничестве в сфере детско-юношеского футбола, сообщает официальный сайт ФФТ.

Согласно договоренности, 56-летний специалист Нобуюки Шимада будет работать главным тренером Академии футбола ФФТ. В данный момент в Академии футбола ФФТ в Алмоси обучаются 46 юношей в двух возрастных группах.

В свое время Нобуюки Шимада работал в юношеских сборных командах Японии (U-13 и U-14), а также был главным тренером в Академии футбола Японской ассоциации футбола в Фукусиме и Кумамото.

с сайта ФФТ

В ходе своего ознакомительного визита японский тренер Нобуюки Шимада и заместитель директора международного департамента Японской футбольной Ассоциации Такаши Мацунага посетили Академию футбола Федерации футбола Таджикистана в поселке Алмоси Гиссара, где ознакомились с ее инфраструктурой.

По итогам своего визита, японские специалисты высоко оценили деятельность Академии футбола, где со стороны Федерации футбола Таджикистана созданы все условия для юных футболистов.

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