Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев предложил Международному валютному фонду наладить сотрудничество на новом уровне. В частности, НБТ просить фонд оказать республике помощь.

Такую заинтересованность Нуралиев выразил на встрече с заместителем директора департамента денежного рынка и инвестиций МВФ Джихадом Алвазиром 17 марта в Нью-Йорке.

Во встрече также приняла участие глава миссии Фонда по Таджикистану Падамжа Ханделвал, сообщает пресс-служба НБТ.

Нуралиев сконцентрировал внимание представителей МВФ на реализации совместных программ НБТ с Фондом, а также на оказании технической помощи для осуществления реформ в сфере монетарной политики.

Джихад Алвазир отметил, что МВФ готов в будущем предоставить НБТ техническую поддержку, однако для этого нужно будет указать конкретные сектора банковской системы, которые нуждаются в помощи.

Он отметил, что после получения такого перечня он будет изучен и затем разработан проект предоставления технической поддержки.

Отметим, что переговоры относительно привлечения Таджикистаном очередного кредита МВФ затягиваются.

Срок действия последней программы поддержки Таджикистана в рамках «Расширенного кредитного механизма», в рамках которой МВФ предоставил республике льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Осенью того же года руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания поддержки республике.

Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

В ноябре прошлого года в Душанбе прошли консультации МВФ с Таджикистаном, по итогам которых «АП» в Нацбанке сообщили, что «следующим этапом будет осуждение условий и мер политики в рамках новой программы поддержки республики».

«Утверждение новой программы с МВФ практически во всех странах является длительным процессом. Это связано с тем, что все условия и предварительные меры программы должны быть согласованы с учетом рисков и факторов, которые в условиях глобального кризиса зачастую препятствуют быстрому достижению консенсуса», - сказали в таджикском регуляторе.

В НБТ отмечают достижение существенного прогресса в выполнении предварительных мер политики, предложенных со стороны МВФ.

«Новая программа МВФ будет, в первую очередь, нацелена на поддержку экономической стратегии РТ, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности. Также новая программа МВФ будет направлена на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны», - добавили в Нацбанке.

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