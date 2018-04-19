Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня ратифицировала подписанные ранее правительством страны несколько грантовых соглашений.

Народные избранники одобрили подписанное в конце июня прошлого года в Душанбе грантовое соглашение по проекту «Улучшение подстанций в городе Душанбе» между Республикой Таджикистан и Японским Агентством по международному сотрудничеству.

Япония выделит для строительства одной и реконструкции еще одной энергетической подстанции в Душанбе 20 миллионов долларов США.

Депутаты также ратифицировали подписанное в начале года грантовое соглашение по проекту «Реабилитация системы орошения и улучшение ее управления в бассейне реки Зарафшан» между РТ и Международным Банком Реконструкции и Развития и Международной ассоциацией развития, которые выделят для реализации проекта порядка 14 миллионов евро (более 17 миллионов долларов).

В рамках проекта предусмотрено освоение и орошение свыше 34 тыс. гектаров земли в бассейне реки Зарафшан.

Ратифицировано также кредитное соглашение по проекту «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции, фаза 1» между Таджикистаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций: он выделит Таджикистану льготный кредит в размере 60 миллионов долларов США.

Депутаты также поддержали письмо-соглашение между Республикой Таджикистан и Международной ассоциацией развития относительно предоставления аванса для подготовки предлагаемого проекта «Обеспечение зимней энергией». Данный кредит в 5 миллионов долларов США будет направлен для изучения проблем заиливания водохранилища Нурекской ГЭС.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus