Полиция возбудила уголовное дело об угоне автомобиля Rolls-Royce Ghost EWB в центре Москвы. Стоимость Rolls-Royce составляет 16,5 миллиона рублей.

Автомобиль был угнан из Гранатного переулка в центре Москвы вместе с микроавтобусом Mercedes-Benz Viano, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился владелец автомобилей, 1983 года рождения. Угон, по предварительным данным, был совершен не позднее 31 марта.

Других подробностей произошедшего в пресс-службе полиции не сообщили.

Стоимость Rolls-Royce Ghost EWB, произведенного в 2018 году, у официального дилера составляет более 28 миллионов рублей.