Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана сегодня без обсуждения и единогласно ратифицировал подписанный в марте текущего года Договор об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы.

Выступая по данному вопросу перед народными избранниками, первый заместитель главы МИД республики Низомиддин Зохиди отметил, что вышеназванный Договор охватывает демаркацию и делимитацию свыше 192 километров на границе двух государств.

По его словам, на сегодняшний день неопределенным остается всего один участок на таджикско-узбекской госгранице.

«Договор вступает в законную силу после того, как Таджикистан и Узбекистан обменяются ратификационными грамотами по данному вопросу», - отметил Зохиди.

Спикер Шукурджон Зухуров назвал Договор очень важным и нужным документом для развития отношений Душанбе с Ташкентом.

Депутаты сегодня также приняли предложенные правительством страны поправки в закон республики «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан».

Поправки существенно смягчают условия пребывания иностранных граждан на территории страны.

Поправки в вышеназванный закон исходят из поручений президента Таджикистана Эмомали Рахмона, высказанных в послании парламенту страны 22 декабря прошлого года.

Тогда президент заявил, что опыт и анализ показывают, что трехдневный срок нахождения иностранных граждан на территории Таджикистана без обязательной регистрации в органах внутренних является недостаточным.

Он тогда поручил правительству страны принять соответствующее постановление о продлении срока регистрации в органах внутренних дел до 10 рабочих дней.

Депутаты сегодня также приняли поправки в закон «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан»: иностранные граждане на территории республики могут находиться до 10 рабочих дней, не считая выходные и праздничные дни.

На сегодняшний день, иностранцы по прибытию представляют заграничные паспорта для регистрации в пункт назначения в течение 3-х суток, исключая праздничные и выходные дни.

Сегодня парламентарии также приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан.

Согласно одобренным поправкам лица, присвоившие гриф «секретно» несекретным сведениям, будут оштрафованы на сумму от 400 до 500 сомони.

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