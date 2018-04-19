Он будет пополняться за счет госбюджета, а средства начнут перечисляться туда только после того, как нынешний президент сложит свои полномочия.

Нижняя палата парламента Таджикистана внесла поправки в закон РТ «О государственных финансах». Они предполагают создание Фонда лидера нации. Проект поправок в закон принят сегодня, 19 апреля, на очередном заседании нижней палаты парламента страны.

Выступая перед депутатами, министр юстиции Рустам Шохмурод отметил, что поправки предусматривают создание Фонда лидера нации, который будет пополняться за счет средств государственного бюджета.

По его словам, ежегодно в Фонд будут перечислены средства в размере 0,2 процента от общего объема госбюджета (в этом году, например, это было бы 42 миллиона сомони или $4,6 млн.).

Порядок использования средств Фонда будет определять сам Лидер нации, то есть действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Глава Минюста добавил, что перечисление средств в создаваемый Фонд начнется после сложения с себя полномочий действующего президента.

По Конституции Таджикистана одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

Между тем, согласно поправкам в Конституцию РТ от 22 мая 2016 года "ограничение, предусмотренное в части четвёртой данной статьи, не распространяется на Основателя мира и национального единства – Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и национального единства – Лидера нации определяются конституционным законом".

То есть действующий президент страны Эмомали Рахмон, как Лидер нации, сможет избираться на пост главы государства неограниченное количество раз.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus