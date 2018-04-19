Гражданин Таджикистана, непреднамеренно нарушивший государственную границу Узбекистана, возвращен на родину.

14 апреля пограничники Узбекистана вернули на родину гражданина Таджикистана, задержанного двумя днями ранее в Узунском районе Сурхандарьинской области за нарушение государственной границы.

Об этом сообщает «Газете.uz» со ссылкой источник в пограничных войсках Службы государственной безопасности РУ. Задержанным оказался 20-летний Нормурод Бегалиев.

Как выяснилось, он является полным сиротой и имеет признаки психического заболевания. «Установлено, что нарушение им границы было непреднамеренным, какого-либо умысла совершения противоправных действий в Узбекистане он не вынашивал», - сообщил источник.

С учетом этих обстоятельств было принято решение воздержаться от возбуждения уголовного дела в отношении Нормурода Бегалиева и передать его коллегам из Таджикистана.

Представитель пограничных войск СГБ отметил, что в 2017 году узбекская сторона возвратила на родину 25 граждан Таджикистана, нарушивших границу непреднамеренно, и подчеркнул, что такая практика соответствует духу добрососедства между двумя государствами.

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