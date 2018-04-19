В провинции Нангархар на востоке Афганистана полиция арестовала троих членов так называемого «Исламского государства». Среди них оказался глава «управления добродетели и запрещенного зла» афганского отделения ИГ, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на TOLOnews.

Высокопоставленный террорист пытался добраться до одного из опорных пунктов боевиков, надев бурку - предмет женского гардероба, который полностью скрывает лицо и фигуру человека. Сопровождавшие его два других члена ИГ были в обычной мужской одежде. Полицейские задержали всех троих во время прочесывания местности. Им показались подозрительными двое мужчин и «женщина».

Последователи ИГ и других радикальных религиозных группировок нередко используют традиционные наряды мусульманок-сунниток, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Так, в феврале этого года двое таджикистанских салафитов в женской одежде пытались выехать в Сирию. Они воспользовались даже подвязками, чтобы, по словам самих салафитов, «шаги были коротенькими, тогда походка похожа на женскую». Но это не помешало их задержанию сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

В феврале 2016 года в афганской провинции Пактика афганские силовики поймали одного из местных командиров движения «Талибан», который нарядился в роскошный женский наряд.

Примечательно, что талибы, хотя и всячески принижают роль женщин, не брезгуют скрываться от своих противников в женской одежде. В начале 2017 года на официальном канале сил специального назначения Афганистана была опубликована целая подборка видео с попадавшимися в плен талибами в бурках.

В Ираке в 2015 году боевики ИГ успели даже нанести макияж и надеть бюстгальтеры, кроме верхней женской одежды, чтобы сбежать с поля боя. Правда, все равно были захвачены иракскими военными. По словам боевиков, они пытались спастись от возможных издевательств, если попадут в плен к правительственным силам.

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