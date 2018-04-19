Таджикистан за последний год поднялся в глобальном рейтинге военной мощи на 16 ступенек, со 112-ого места в прошлом году до 96-го места в нынешнем. Правда, и количество рассматриваемых в рейтинге стран за год прибавилось.

В опубликованном на днях ежегодном рейтинге Global Firepower Index в этом году представлено 136 стран мира. В прошлом году составители рейтинга рассматривали 127 стран.

При составлении рейтинга учитывались около 50 различных факторов, в том числе численность войск, количество военной техники для ведения боевых действий на суше, в воздухе и на море. Учитывались также экономические ресурсы, которые страны могут потратить на вооружение. Кроме того, одним из факторов стало географическое расположение стран, включенных в список.

По приведенным в рейтинге данным, общая численность военного персонала Таджикистана составляет 14,9 тыс. человек, из которых 7,4 тыс. являются действующим персоналом армии, а 7,5 тыс. человек находятся в резерве.

Отмечается, что в распоряжении таджикской армии находится 21 транспортный самолет, 4 учебных самолета, 20 вертолетов, 37 танков, 46 прочей бронетехники, 10 единиц артиллерийских орудий, 3 единицы системы ракетных систем залпового огня.

Среди стран Центральной Азии выше всех в рейтинге находится Узбекистан – у него 39-ое место. Казахстан расположен на 50-ом месте, Туркменистан – на 80-ом, а Кыргызстан - на 91-ом месте.

Возглавляют рейтинг США, Россия и Китай.

В 2016 году накануне окончания осеннего призыва, «АП» сделала инфографику, в которой попыталась показать военную мощь нашей республики.

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