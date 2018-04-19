В местечке Обидара джамоата Саричашма района Шамсиддина Шохина открылась гостиница для любителей охоты.

Двухэтажная гостиница «Шикорчиён» (Охотники) рассчитана на 15 койкомест. Она построена ООО «Морхур» в рамках Года развития туризма и ремесленничества.

На презентации отеля председатель Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода отметил, что по инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона правительство страны 12 апреля 2018 года утвердил список туристических объектов материалы для строительства и оснащения которых освобождаются от налога и таможенных пошлин.

«Это является стабильным шагом на пути развития туристической отрасли в стране и реализации глобальных туристических проектов в стране. На основе инициативы президента страны и всеобъемлющей поддержки президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали туристические компании и партнеры по развитию наладили необходимое сотрудничество», - отметил он.

Следует отметить, что в районе Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) есть много возможностей для развития экотуризма, горного туризма, особенно охоты.

Исторические памятники, лекарственные травы, высокие горы, красивые пейзажи, редкие животные и заповедник «Дашти Джум» района привлекают внимание отечественных и иностранных туристов.

«Этот район транзитная зона по дороге в ГБАО, который также является привлекательным для туристов. Поэтому возведение туристических объектов для большего привлечения туристов является своевременным», - отметили в Комитете.

В комитете по развитию туризма отметили, что охота в Таджикистане уже является популярным видом туризма для путешественников.

В комитете также подчеркнули, что охота на территории республики ведется на основе законодательства и в соответствии с ним для отстрела животных выделяются квоты. В частности, в период с апреля по сентябрь охота не ведется.

По данным комитета, сегодня, используя налоговые и таможенные льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль в течение пяти лет с начала деятельности туристических компаний, освобождение от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин импорта оборудования и строительных материалов для строительства инфраструктуры туризма и сокращение на 50% таможенных пошлин на импорт новых автомобилей повышает мотивацию и внимание предпринимателей к деятельности в секторе туризма и строительства секторальной инфраструктуры.

«Кроме этого, усиление развития туристической инфраструктуры в стране способствует социальной защите населения и созданию новых рабочих мест», - отметили в Комитете.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus