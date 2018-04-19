В среду, 18 апреля, были сыграны два матча чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги.

После четырех побед кряду на старте чемпионата свою первую осечку допустил лидер сезона душанбинский «Истиклол». Столичные футболисты не смогли на выезде переиграть «Панджшер». Зрители, пришедшие на стадион имени Уктама Маматова в районе Балхи, в этот вечер забитых голов не увидели.

Между тем, в заключительном поединке пятого тура душанбинский ЦСКА «Памир» одержал гостевую победу над гиссарским «Баркчи».

Матч, проходивший на Центральном стадионе Гиссара, завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Автором единственного и победного мяча стал Расул Пайзов, отличившийся на 25-й минуте матча, сообщает официальный сайт ФФТ.

Еще две встречи шестого тура чемпионата Таджикистана будут сыграны в воскресенье, 22 апреля. Столичный ЦСКА «Памир» проведет домашний поединок против турсунзадевского «Регар-ТадАЗа», а бохтарский «Хатлон» на Центральном стадионе Куляба примет гиссарский «Баркчи».

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