АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 апреля 2018 ГОДА

- Компания Каритас в честь 10-летия деятельности в Таджикистане и Дня города в Исмаилитском центре в Душанбе проводит фотовыставку и концерт с участием Парвин Юсуфи, групп «Западный квартал» и «Zafar Band». Начало в 14.00, вход свободный

- В здании Российско-Таджикского (Славянского) Университета проходит выставка «Дни казахстанского образования». Начало в 9:00.

- В Москве проходит Международный художественный салон ЦДХ-2018 "Снова вместе", который объединяет союзы художников стран, ранее входивших в состав СССР. Начало в 17:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 апреля

1935 – В СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».

1970 – В СССР собран первый автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули».

2017 - Эмомали Рахмон подписал указ о назначении нового главы УГАИ МВД Таджикистана – им стал Насимзода Акбар Гиёс;

2017 - Мэр города Душанбе Рустам Эмомали избран председателем столичного маджлиса народных депутатов;

2017 - В Душанбе в Национальной библиотеке Таджикистана прошла встреча деловых кругов Таджикистана и Узбекистана, по итогам бизнес-форума подписано почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 апреля

1904 – Родился Народный артист СССР Гуломхайдар Гуломалиев.

1908 – Родился доктор биологических наук, профессор Ориф Шукуров, ректор Таджикского сельскохозяйственного (1953-1957 гг.), Душанбинского педагогического институтов (1944-1953; 1961-1969 гг.).

1950 – Родился народный певец Таджикистана Дустмурод Алиев.

1962 – Родился доктор технических наук Зайналобиддин Кобулиев.

1970 – Родилась журналист Манижа Курбанова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами небольшой дождь (ночью выше 1000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, (ночью выше 1200м снег) гроза, возможно град. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, (ночью выше 1200м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.