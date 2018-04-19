В Турсунзаде прихожане Храма Покрова Божьей Матери отметили Радоницу – день поминовения усопших, которое совершается во вторник второй недели после Пасхи.

Это мероприятие в этом году посетил глава Среднеазиатского митрополичьего округа высокопреосвященный Викентий. Это его второй визит в Таджикистан. Первый раз он был здесь в 2012 году.

Его сопровождали епископ душанбинский и таджикистанский, преосвященный Питирим и настоятель местного храма в Турсунзаде священнослужитель Сергей.

По традиции этого праздника они посетили могилы единоверцев на русском кладбище города и совершили праздничную службу в храме.

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Во время встречи с представителями местной власти, митрополит Викентий выразил руководству города благодарность за помощь и поддержку христианской общины в благоустройстве кладбища и храма.

Митрополит Викентий выразил удовлетворение тем, что благодаря мирной политике руководства Таджикистана, в этой стране мусульмане и представители других религий, в том числе и православные, живут в мире и согласии.

Епископ душанбинский Питирим также поблагодарил исполнительный орган города Турсунзаде, а также всех мусульман города, которые оказали помощь христианам.

Настоятель храма Покрова Божьей Матери в Турсунзаде священнослужитель Сергей назвал «феноменом» отношение таджикского народа к народной памяти.

«На фоне того, что творится в Европе, где сносятся памятники воинам-освободителям, в Таджикистане на протяжении стольких лет, начиная с 20-х годов, смотрят за могилами русских солдат и офицеров. За эти годы даже намёка не было, чтобы их осквернить, ни совершено ни одного акта вандализма. Это уникальное явление. Да еще восстанавливают стеллы и памятники, разрушенные за 70 лет по естественным причинам. В работе по благоустройству их территории принимают участие все махаллы, школы, учреждения, что является ярким примером доброты и милосердия, присущее таджикскому народу», - отметил священнослужитель.

Митрополита Викентия ознакомили с деятельностью хукумата города для поддержки русской общины, он пообщался с местным населением.

Ташкентская и Узбекистанская епархия Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви была основана в 1871 году как «Туркестанская» и включала в себя территорию Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. В настоящее время на территории этих государств существуют самостоятельные епархии.

Православные соборы расположены в Ташкенте и Самарканде. С июля 2011 года правящий архиерей - митрополит Викентий.

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