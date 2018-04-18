От 12 до 17 лет лишения свободы получили члены семьи, которые намеревались выехать в Сирию. На скамье подсудимых были семь человек - все члены одной семьи.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда сегодня озвучила приговор в отношении семи человек, членов одной семьи из джамоата Навгилем города Исфара, которые намеревались перебраться в Сирию.

47-летний член этого семейства Баходур Насриддинов, который и стал организатором выезда всех остальных членов семейства в Сирию, приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 187 часть 2 (организация преступного сообщества (преступной организации), 307 прим 3 часть 2 (организация деятельности экстремистской организации) и 401 прим 1 (незаконное вовлечение граждан РТ и постоянно проживающих в РТ лиц без гражданства для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) УК Таджикистана.

Еще двое мужчин Насруллохон Абдувалиев (1995 г.р), зять семейства и Хайдархон Насриддинов (1993 г.р.) приговорены к 12,6 годам колонии строгого режима.

Все женщины, 71-летняя мать семейства Мавлуда Насриддинова, две ее дочери Мушохирахон Нуриллоева (1969 г. р.) и Фарзона Насриддинова, (1999 г. р.), которая находится на 7-ом месяце беременности, а также Шохина Нуриллоева, дочь Мушохирахон (1994 г. р.), получили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима каждая.

Напомним, члены этого исфаринского семейства из 27 человек решили в марте прошлого года отправиться на войну в Сирию. Они выехали из Таджикистана в Алма-Ату, прожили там 2 месяца и далее направились в Турцию, где пробыли еще 4 месяца.

В конце 2017 года они попытались перейти госграницу Турции в городе Хатайи и выехать в сирийский город Идлиб: 18 человек перешли линию границы и находятся на данный момент в Сирии, а 9 членов этой семьи были задержаны спецслужбами Турции и переданы Таджикистану.

В суде отметили, что среди задержанных в Турции была одна несовершеннолетняя девочка, и еще одна больная женщина: в отношении них уголовное дело возбуждено не было.

По итогам 2017 года председатель Согдийского областного суда Бахтиёр Окилзода на пресс-конференции сообщил, что в том году суды области рассмотрели 165 уголовных дел (2016-132) террористического и экстремистского характера в отношении 257 (2016-305) жителей области, среди которых – одна женщина и трое несовершеннолетних.

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