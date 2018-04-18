Сурат: Комитет по делам молодежи и спорта РТ

Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана планирует более 500 мероприятий, посвященных Дню столицы – Душанбе. Основное место в программе занимают спортивные соревнования.

Праздник столицы отметят по всей республике с 18 по 21 апреля.

Главным спортивным турниром праздника станет традиционный международный полумарафон, который состоится 21 апреля, сообщает официальный сайт Комитета.

Согласно принятому решению главы города Рустама Эмомали, для спортсменов-победителей, занявших с 1 по 6 призовые места, как для женщин, так и для мужчин отдельно, в текущем году будут выделены премии в размере от 13 тыс. 350 сомони за 6 место и до 31 тыс. 150 сомони (более $3,5 тыс.) за 1 место.

Бегуны, занявшие вторые места, получат по 26 тыс. 700 сомони, третье места по 22 тыс. 250 сомони, четвертые места по 17 тыс. 800 сомони, пятые места по 16 тыс. 20 сомони.

Для участия в полумарафоне приглашены спортсмены из 15 государств мира, а также множество таджикских бегунов.

X Международный полумарафон в Душанбе стартует в 9 часов утра у комплекса «Наврузгох» и завершится в центре города, у памятника Исмоилу Сомони. Общая протяженность маршрута - 21,091 м.

С 18 по 21 апреля в Душанбе в спортивных залах соответствующих спортшкол намечены соревнования по художественной гимнастике, всех видов борьбы, баскетболу, футболу, футзалу, волейболу, стрельбе из лука, шахматам и шашкам, акробатике, таэквондо, джиу-джитсу, гремплингу, унифайту, каратэ, боксу и многим другим.

Более 100 состязаний проводятся в 25 районах Хатлонской области, в их числе и национальная борьба с солидным призовым фондом.

В РРП, Согдийской области и ГБАО также будут охвачены спортивными соревнованиями.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Комитета по ссылке http://youth.tj/news/7473/.

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