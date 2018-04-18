Группа Всемирного Банка поддерживает создание новой ассоциации, призванной способствовать укреплению практики кредитной отчетности и расширению доступа к финансированию в Европе и Центральной Азии.

17 апреля в сотрудничестве с Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, Группа Всемирного банка провела церемонию подписания документов о создании Ассоциации провайдеров кредитных сведений в Европе и Центральной Азии в г. Баку. В состав Ассоциации вошли кредитные реестры и бюро 8 стран - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

Проект Группы Всемирного банка по финансовой инфраструктуре Азербайджана и Центральной Азии оказал консультативное содействие в создании новой Ассоциации, которая поможет укрепить финансовую инфраструктуру региона за счет совершенствования методологий управления рисками и обмена опытом, сообщили в IFC.

Проект реализуется Международной Финансовой Корпорацией (IFC) при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

«Новая Ассоциация будет способствовать повышению финансовой стабильности в странах-участницах, включая Азербайджан. Обмен опытом в соответствующей области поможет улучшить систему кредитной отчетности и развитие услуг частного кредитного бюро, а также упростить доступ к финансовым услугам», - сказал Ибрагим Алышов, исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.

Как отметила представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова, «обеспечение кредитов и других видов финансирования часто является серьезной проблемой для бизнеса в Европе и Центральной Азии».

«Эффективная система обмена кредитной информацией будет способствовать повышению качества кредитования, стимулирует развитие частного сектора и поможет решению таких проблем, как безработица и замедленный экономический рост в долгосрочной перспективе», - отметила она.

Группа Всемирного Банка является одним из крупнейших в мире источников финансирования и знаний для развивающихся стран. В нее входят пять тесно связанных организаций: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно составляют Всемирный банк, Международная Финансовая Корпорация (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) и Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая из этих организаций играет свою особую роль в деле борьбы с бедностью и повышения уровня жизни людей в развивающихся странах мира.

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