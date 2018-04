Over the first three months of this year, the external trade turnover of Tajikistan, including electrical power, amounted to 1.033.7 billion U.S. dollars, which was 133.3 percent of the January-March 2018 level or 258.5 million U.S. dollars more, according the Agency for Statistics under the President of Tajikistan.

