В Москве в среду открылась трехдневная международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии - EECAAC 2018, являющаяся крупнейшим в регионе форумом по теме профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Организаторами мероприятия выступают Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

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Открывая конференцию, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на форум собралось до 3000 делегатов из 80 стран мира, среди которых ведущие мировые ученые, политические деятели, гражданские лидеры, представители международных организаций и сообществ людей, живущих с ВИЧ.

«Прежде ВИЧ/СПИД считался уделом людей, ведущих асоциальный образ жизни. Но теперь среди заболевших мы видим вполне благополучные семьи и благополучных людей», - сказала вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, выступая с приветственным словом на конференции.

По ее данным, с диагнозом ВИЧ в настоящее время проживает 943 тыс. 999 россиян, 346 тыс. из них - постоянно получают антиретровирусную терапию.

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«Для того, чтобы победить ВИЧ/СПИД в мире, необходимо объединить усилия всего общества», - подчеркнул в своем выступлении Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе.

Кстати, девизом VI Конференции является слоган «Мобилизуя ресурсы: опыт, инвестиции, инновации».

Работа конференции ведется по четырем направлениям - «Содействие международному развитию», «Наука и медицина», «Эффективная профилактика» и «Гражданское общество».

Особое внимание на форуме будет уделено новейшим научным открытиям, исследованиям и разработкам, внедрению их в практику общественного здравоохранения, связи науки и медицины, проведению операционных исследований, обучению и повышению квалификации медицинских работников в соответствии с новейшими научными и медицинскими достижениями.

Отметим, что на этом важном форуме также участвует делегация из Таджикистана, которая состоит из представителей госсектора, гражданского общества, людей, живущих с ВИЧ и представителей СМИ.

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