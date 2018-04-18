Оппозиционный депутат Никол Пашинян на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване призвал протестующих не оставаться ночью на площади Франции, сообщает CA-NEWS со ссылкой на «Sputnik Армения».



По его словам, на площадях протестующие проводят ночь для того, чтобы ее удержать. Но такой необходимости больше нет. Участники акций протеста в любой момент могут захватить любую улицу или площадь.

«В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили. Завтра в 10:00 я буду ждать вас на площади Франции, откуда мы начнем свои действия и завершим на площади Республики», - сказал Пашинян.



Кроме того, для осуществления «бархатной революции» по словам Пашиняна они создадут специальный комитет.



«Мы заявляем о создании комитета «бархатной революции», который возглавит это движение и доведет его до победного конца», - сказал он.



Как отметил Пашинян, ревкомы будут созданы во всех регионах для блокады госведомств, «и очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов». Кроме того, Пашинян указал сторонникам установить блокпосты по всей Армении, которые будут пропускать рядовых граждан, но задерживать «служителей Республиканской партии Армении».



«С завтрашнего дня наши активисты перекрывают улицы, блокируют госведомства и работу метро и наземного транспорта. Мы будем закрывать и улицы в Ереване и трассы, ведущие в столицу. Начинаем в 10 утра», - заявил он.

В среду, 18 апреля, лидер движения «Мой шаг», депутат Никол Пашинян со своими сторонниками возобновили протестное шествие с площади Франции на улицу Баграмяна, где расположен парламент и резиденция премьер-министра.



В частности, он призвал заблокировать здание аппарата премьер-министра Армении, по адресу Баграмяна 26. Перед зданием находятся многочисленные демонстранты. У ворот резиденции выстроились войска полиции.



Закрыт вход на проспект Баграмяна со стороны улицы Демирчяна. Постепенно увеличивается количество полицейских



Напомним, шествие «Мой шаг» перешло в массовые акции протеста в Ереване с 16 апреля. Сторонники Пашиняна выступали против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры. За несколько часов были перекрыты практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило и столичное метро.



Днем 17 апреля Серж Саргсян 77 голосами «за» и 17 голосами «против» был избран премьер-министром Армении. После этого Пашинян призвал армянский народ выйти на «самый большой в истории Армении митинг» на площадь Республики.

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