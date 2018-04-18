Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для весенних путешествий российских туристов. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.

Лидируют в рейтинге весенних путешествий в страны СНГ Минск, Астана и Баку. Появился в списке и Таджикистан.

10 самых популярных у туристов городов СНГ весной 2018 года:

Минск (Беларусь)

Астана (Казахстан)

Баку (Азербайджан)

Ереван (Армения)

Алматы (Казахстан)

Ташкент (Узбекистан)

Кишинев (Молдова)

Бишкек (Кыргызстан)

Душанбе (Таджикистан)

Ашхабад (Туркменистан).

Майские праздничные выходные в России — с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая.

По данным ТурСтат, туры выходного дня чаще всего выбирают российские туристы, путешествующие в СНГ.

В среднем, туристы приезжают в города СНГ весной на 3 дня и расходуют $65 в сутки на проживание и питание.

Дешевые туры в города СНГ выбирают в Кишинев, Бишкек и Ташкент, а для туров «люкс» впереди Астана и Баку, отмечает издание.

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