Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для весенних путешествий российских туристов. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.
Лидируют в рейтинге весенних путешествий в страны СНГ Минск, Астана и Баку. Появился в списке и Таджикистан.
10 самых популярных у туристов городов СНГ весной 2018 года:
Минск (Беларусь)
Астана (Казахстан)
Баку (Азербайджан)
Ереван (Армения)
Алматы (Казахстан)
Ташкент (Узбекистан)
Кишинев (Молдова)
Бишкек (Кыргызстан)
Душанбе (Таджикистан)
Ашхабад (Туркменистан).
Майские праздничные выходные в России — с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая.
По данным ТурСтат, туры выходного дня чаще всего выбирают российские туристы, путешествующие в СНГ.
В среднем, туристы приезжают в города СНГ весной на 3 дня и расходуют $65 в сутки на проживание и питание.
Дешевые туры в города СНГ выбирают в Кишинев, Бишкек и Ташкент, а для туров «люкс» впереди Астана и Баку, отмечает издание.
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