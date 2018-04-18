Первые в истории совместные учения Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана пройдут до конца этого года.

На сегодняшний день представители оборонных ведомств двух государств изучают вопрос о сроках проведения совместных учений, количестве солдат и офицеров, боевой техники, которые будут в них задействованы, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Учения могут быть проведены на территории нескольких полигонов, расположенных на территории двух соседних странах.

Представители Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана планируют в ходе совместных учений отработать вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

С момента образования Вооруженных сил двух независимых государств, до прихода к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, представители оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана не проводили подобных совместных учений.

Узбекистан, который является членом ШОС с момента образования организации, никогда не принимал участие в проводимых с 2011 года антитеррористических учений ШОС «Мирная миссия».

Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 11-13 октября 2017 года посетил Таджикистан. Это был первый визит главы Минобороны соседней республики в Душанбе за годы независимости.

Он тогда принял участие в заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ и встретился с руководством Минобороны Таджикистана, с которым обсудил вопросы сотрудничества двух государств в военной составляющей.

Источник «АП» напомнил, что по итогам состоявшегося 9-10 марта говизита Шавката Мирзиёева в Душанбе было подписано соглашение между правительствами РТ и РУ о сотрудничестве в сфере транзита военных, специальных грузов и военного контингента через территории государств сторон. Тогда также было подписано соглашение между оборонными ведомствами о военном сотрудничестве.

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