Сурат: © AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Американский рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за музыкальный альбом DAMN, релиз которого состоялся в апреле 2017 года. Об этом сообщается в Twitter премии, пишет Лента.ру.

Как пишет The Guardian, хип-хоп-исполнитель победил в номинации «За выдающееся музыкальное произведение», фаворитами которой долгое время считались оперы или оркестровые, хоровые и камерные произведения.

30-летний Ламар стал первым рэпером в истории, получившим Пулитцеровскую премию.

Две американские газеты получили Пулитцеровскую премию за расследование "российского вмешательства"

Американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Как отмечают организаторы, премия изданиям присуждена за проделанную журналистами работу, радикально изменившую представление американцев о масштабах кампании Кремля по подрыву демократических устоев США, а также о связях России с предвыборной кампанией президента Дональда Трампа и представителями его штаба.

Последняя газета совместно с журналом The New Yorker получила еще одного «Пулитцера» за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.

В декабре 2017-го Ламар выпустил клип на трек LOVE, в котором обсыпал блестками обнаженную женщину.

В ноябре DAMN вошел в тройку лучших музыкальных пластинок 2017 года.

Перечень лауреатов опубликован на официальном сайте премии.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра.