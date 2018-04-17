Финансирование федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» сокращено с 96,5 миллиарда до 55 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Новые параметры финансирования установлены постановлением правительства, которое опубликовано на портале правовой информации. Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», которую утвердило правительство в декабре 2016 года, предполагала финансирование в 96,5 миллиарда рублей.

Количество заключенных, которых планируется содержать в построенных в рамках этой программы СИЗО, выросло с 10 тысяч в проекте 2016 года, до 11 тысяч в документе 2018 года.

ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» предусматривает строительство 11 новых СИЗО, 14 новых режимных корпусов (и реконструкцию 4 существующих), а также строительство и реконструкцию 118 вспомогательных объектов в следственных изоляторах.

ФСИН ранее сообщила, что к 2019 году бюджет, выделяемый на питание заключенных, сократят на четверть. В 2015 году одного заключенного кормили на 86 рублей в день, в 2017 году — на 72 рубля в день. К 2019 году эту норму снизят до 64 рублей.